Conferenza: «L’intelligenza artificiale è intelligente? Rischi e pericoli per il pensiero critico»

AOSTA (fci) Venerdì prossimo, 30 ottobre, alle 20.30, la Parrocchia di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta organizza – nel salone Don Luigi Maquignaz – la conferenza dal titolo: «L’intelligenza artificiale è intelligente? – Rischi e pericoli per il pensiero critico nell’era dell’Intelligenza Artificiale». L’incontro vedrà come relatore l’avvocato Gianfranco Amato, saggista e presidente dell’associazione Giuristi per la Vita.

L’avvento e la rapida diffusione delle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale stanno trasformando radicalmente il modo in cui accediamo alle informazioni, comunichiamo e rielaboriamo la realtà. La serata si propone di esplorare le implicazioni etiche, sociali e culturali di questa rivoluzione, ponendosi un interrogativo fondamentale: le macchine sono davvero “intelligenti” o rischiamo di delegare ad esse la nostra capacità logica e di giudizio?

Al centro del dibattito vi sarà il pensiero critico: la capacità dell’essere umano di analizzare in modo autonomo, oggettivo e profondo le informazioni, distinguendo i fatti dalle opinioni e ponendo domande piuttosto che accettare passivamente risposte preconfezionate.

In un’epoca in cui gli algoritmi tendono a semplificare la complessità e a guidare le nostre scelte quotidiane, la difesa e il rafforzamento del pensiero critico diventano un presidio indispensabile per la libertà individuale e la consapevolezza sociale.

Gianfranco Amato, avvocato e saggista, è noto per il suo costante impegno nel dibattito pubblico sui temi dei diritti umani, dell’etica, della famiglia e della tutela della libertà di pensiero. Presidente dell’associazione Giuristi per la Vita, Gianfranco Amato è autore di numerose pubblicazioni ed è frequentemente invitato come conferenziere e relatore in Italia e all’estero per approfondire le sfide giuridiche e culturali della società contemporanea.