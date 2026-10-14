Dieci imprese valdostane da mercoledì 14 a Rimini

AOSTA (fci) Dieci imprese e operatori del turismo valdostano, un’unica presenza coordinata per promuovere l’offerta della Valle d’Aosta e rafforzarne la capacità di competere sui mercati nazionali e internazionali. Da mercoledì a venerdì prossimi, 14 e 16 ottobre, la Valle d’Aosta sarà protagonista a Rimini di TTG Travel Experience 2026, la principale manifestazione italiana dedicata alla promozione e alla commercializzazione dell’offerta turistica.

La partecipazione degli operatori valdostani avverrà nell’ambito di una collettiva regionale promossa e organizzata dall’Assessorato del Turismo con l’obiettivo di favorire occasioni di incontro con buyer e professionisti del settore, sviluppare nuove relazioni commerciali e intercettare le tendenze che stanno trasformando il mercato turistico.

Per agevolare la presenza degli operatori alla manifestazione, la Chambre valdôtaine sosterrà il 70 per cento del costo di partecipazione, accompagnando concretamente le realtà del territorio nel percorso di apertura verso nuovi mercati e nuove opportunità di business.

Le aziende ammesse sono RDITALY Guidexpress; Evolab Erbavoglio Atelier di eccellenze; Consorzio Cervino Turismo; Consorzio Aosta Turismo; Ski Taxi di Giannini Paolo -Travel To Aosta Valley Tour Operator; Turismo, Servizi e Commercio Agenzia e Tour Operator; Consorzio Turistico Gressoney Monterosa; Alpine Green Experience DMC Green Vallée d’Aoste; CHM Alpissima Luxury Mountain Hotels; Consorzio L’Espace de Pila.

«Il brand Valle d’Aosta si rafforza al TTG attraverso la consueta sinergia con la Chambre Valdôtaine nell’ottica di una sempre maggiore cooperazione tra comparto pubblico e privato. – dichiara l’assessore al Turismo Giulio Grosjacques – Presentarsi uniti in una rilevante vetrina fieristica come quella dell’appuntamento di Rimini significa superare la frammentazione, amplificare la visibilità del territorio e proporre un’offerta integrata e competitiva. Per noi non si tratta solo di promozione, ma di una visione strategica. Il nostro obiettivo è guidare la crescita economica locale, attirando un target di viaggiatori sempre più consapevoli e responsabili, attenti all’autenticità del nostro territorio, alla varietà della nostra offerta turistica, trasformando così le nuove tendenze di mercato in opportunità concrete per le nostre comunità. La Valle d’Aosta è una destinazione che riscontra un crescente successo in termini di attrattività turistica e l’Amministrazione regionale ha il dovere di rafforzare la propria brand awareness con azioni che passano anche dalla partecipazione agli appuntamenti fieristici di settore.»

«A TTG non portiamo semplicemente dieci operatori valdostani: portiamo un territorio che vuole presentarsi ai mercati in modo sempre più coordinato, riconoscibile e competitivo – sottolinea Roberto Sapia presidente della Chambre valdôtaine – Mettere insieme le energie delle singole imprese significa aumentare la capacità della Valle d’Aosta di farsi conoscere, creare relazioni e trasformarle in opportunità concrete. Manifestazioni come TTG sono inoltre un’occasione preziosa per capire come sta cambiando la domanda turistica, confrontarsi con altri territori e individuare nuovi strumenti per innovare la nostra offerta. Montagna, enogastronomia, benessere, sport e autenticità dell’accoglienza sono elementi che ci permettono di rivolgerci anche ai mercati più esigenti. Il compito della Chambre è aiutare le imprese a trasformare questo patrimonio in nuove occasioni di crescita.»