LA FESTA UV AL CASTELLO DI INTROD È UN CASO

AOSTA (fci) La festa dell’Union Valdôtaine al Castello di Introd – domenica 13 settembre – per le celebrazioni dell’81esimo anniversario del Mouvement finisce al centro di una polemica in Consiglio Valle. « Dalle immagini delle celebrazioni risulta che siano state utilizzate alcune pertinenze interne del Castello, con strutture destinate al buffet collocate sotto il porticato e nel cortile interno» ha riferito Andrea Campotaro di Alleanza Verdi Sinistra in aula. «Vengo inoltre a sapere che la richiesta alla Soprintendenza era stata fatta l’8 settembre – a soli 5 giorni dall’evento – e che veniva comunicata la sola visita del Castello. Riteniamo quindi necessario avere dei chiarimenti in merito all’uso di un bene pubblico regionale per una manifestazione celebrativa di un movimento politico» ha spiegato in aula Andrea Campotaro. Nella sua risposta l’assessore alla Cultura Erik Lavevaz confermare quanto riferito dal consigliere di Avs: «Il Comune aveva comunicato alla Soprintendenza la visita al Castello in occasione dell’anniversario, ma non aveva fornito elementi tali da consentire all’Amministrazione di esprimere un parere sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa. Successivamente, dalla documentazione fotografica acquisita, è emerso che le celebrazioni si erano svolte con modalità diverse da quelle comunicate. La Soprintendenza ha quindi scritto al Comune, rilevando alcune questioni». «In qualità di membro dell’Union Valdôtaine e a nome del movimento, – conclude – porgo le mie scuse per la leggerezza commessa nell’organizzazione, in particolare per aver spostato il catering all’interno delle pertinenze del Castello».