FOIRE DU VALAIS, PIACE IL “MADE IN VDA”

AOSTA (mes) Vini, liquori, anche miele e fonduta. Agli svizzeri i prodotti valdostani piacciono particolarmente e la conferma viene dalla Foire du Valais, che si conclude domani domenica 11 a Martigny. La cooperativa Cofruits è presente alla importante vetrina internazionale per promuovere le eccellenze agroalimentari valdostane e far conoscere al pubblico la qualità dei prodotti del territorio.

«I prodotti valdostani sono sempre molto apprezzati in Svizzera, in particolare le nostre Dop, i vini, la fontina, il fromadzo, il jambon de Bosses e il lardo di Arnad e anche quest’anno stiamo ottenendo ottimi riscontri», sottolinea il presidente Renzo Bionaz, soddisfatto dell’accoglienza riservata alle specialità proposte nello stand. Tra i vini che stanno riscuotendo particolare interesse spiccano la Petit Arvine e lo Syrah, mentre tra i prodotti maggiormente acquistati figurano il lardo e il miele. Anche il Pomme Dorée, un particolare liquore ottenuto dal succo di mele, è stato tra i prodotti che hanno avuto il maggior numero di degustazioni. E’ l’ottavo anno che la Cofruits partecipa alla celebre Foire. Quest’anno un particolare apprezzamento, ancora Renzo Bionaz, è stato registrato anche per la fonduta. «Siamo contenti di essere qui e di poter usufruire di questa importante vetrina per il territorio valdostano, presentando al pubblico tutti i nostri prodotti», conclude Bionaz.