AOSTA (mpl) E’ stato un volo lungo una vita e soprattutto bellissimo. Da quando bambino a Bengasi nell’allora colonia italiana della Libia vedeva atterrare e decollare gli aerei dal campo di aviazione vicino alla casa dove Cesare Balbis nacque 21 ottobre 1934, in una famiglia arrivata in Africa da Aosta e ad Aosta tornata nel 1941, in piena guerra.

I Balbis, conciatori aostani da generazioni, originari del biellese, erano tanti fratelli, tanto che il papà di Cesare, Alessandro si trasferì nel 1930 in Libia a Bengasi per impiantare una conceria di proprietà della “Società Agricola Industriale” e formare maestranze locali. Con lui la moglie Iolanda Patrizi e il primogenito Silvio, poi arrivò Cesare che fin dai primi mesi di vita fece l’orecchio al rombo delle eliche, una sorta di investitura che contribuì a fare nascere in lui quell’amore sconfinato per il cielo e il volo che caratterizzò la sua lunga vita, conclusasi sabato scorso nell’abitazione di Aosta.

Nella città che avevano ritrovato nel gennaio del 1941, i Balbis abitavano vicino al Buthier e pure vicino allo stadio comunale. Per Cesare dopo le elementari arrivò l’avviamento professionale e da qui, 14enne, la Scuola Cogne, con la specialializzazione in elettromeccanica. Non entrò in stabilimento e, con scelta coraggiosa per il tempo, volle mettersi in proprio, a soli 18 anni, nel 1952. Calciatore nato, come tanti suoi coetanei dell’epoca, entrò nella squadra del Ponte Romano, poi lo prese il Verrès, quindi la Cogne e – sogno di tutti – approdò infine all’Aosta Calcio, semiprofessionista.

In effetti Cesare Balbis era il simbolo vivente della parola “eclettico”: giocava e bene a calcio, praticava il salto con l’asta con la canotta verde della Cogne, sciava ai Pila, dopo essere salito a piedi, sci in spalla, fino alla Nouva, in compagnia degli amici Piero Rosset, Franco Garda, Vittorio Guarda e Mario Béchaz, in estate era escursionista, in inverno pattinatore sugli stagni ghiacciati dell’Amérique a Quart, poi arrivò l’alpinismo. Fu in una delle escursioni in alta montagna, al Rifugio Torino, che conobbe Edda Grange, maestra a Villeneuve, in estate impegnata in un negozio di souvenirs di Courmayeur. Si sposarono nel 1959 e divennero genitori felici di Flavia, Cinzia e Paola.

L’anno prima di unirsi per sempre a Edda, l’elettricista Cesare Balbis incontrò nuovamente il sogno che inseguiva sin da bambino. Nel 1958 durante i lavori di costruzione dell’aeroporto regionale gli venne affidata l’installazione dell’impianto elettrico della palazzina. E così frequentò il corso da pilota, con l’Aero Club Valle d’Aosta costituito lo stesso anno, ottenendo nel 1960 il primo brevetto di volo. Negli spazi del nuovo aeroporto nacque anche l’amicizia con Corrado Gex e i 2 nel 1964 fondarono l’AerAosta SpA per il trasporto di turisti e sciatori sui ghiacciai. Fu un’idea straordinaria che al tempo faceva delle Alpi un luogo in cui era possibile atterrare, avvicinando i visitatori a bellezze naturali eccezionali, offerte da un punto di vista completamente innovativo. Lo stesso punto di vista che Cesare Balbis comprese come fattore di conoscenza, da portare al pubblico più ampio possibile attraverso la fotografia che divenne libro, anzi più libri che conobbero una grande fortuna commerciale.

Tra il secondo brevetto nel 1962 e quello di terzo grado nel 1967, arrivò la fascinazione del volo a vela. L’aliante così presente nei cieli valdostani dell’epoca lo portò sempre più in alto, sino al record italiano di altezza, conseguito l’8 maggio del 1965 insieme a Venanzio Grande a 7.980 metri di quota.

Per alianti ed aerei Cesare Balbis comprese l’importante di creare un altiporto a Chamois, il primo in Italia, in modo da creare un circuito che l’AerAosta sfruttò per anni, innovando il turismo dello sci, insieme a guide alpine e maestri. Difficile condensare le centinaia di esperienze avute in volo, dal rifornimento ai rifugi, in particolare il Vittorio Emanuele di Valsavarenche, ai soccorsi in alta montagna, all’accompag namento in riprese di film nell’arco alpino, alla partecipazione a svariati campionati italiani di volo a vela, fino a diventare ad essere il più anziano istruttore di volo d’Italia, brevetto conseguito nel 1968.

Con migliaia di ore di volo tra le mani fisse sulla cloche, Cesare Balbis è stato pure un imprenditore di successo con la sua Glamox all’Amérique ma quando guardava il cielo e dal cielo vedeva le sue montagne diventava un giovanissimo entusiasta, malgrado il trascorrere degli anni. Fino all’ultimo ha conservato un entusiasmo coinvolgente e una capacità di raccontare appassionante, che trasportava nell’Aosta del passato, passando dai prati intorno al ponte di Pietra sino alla Dora, ai tuffi e alle spiagge del fiume, al “camp etto” sciistico della collina sopra la cappella di San Rocco in corso Ivrea, ai bagni nel lago di Chamolé. Ascoltare Cesare Balbis era come vivere le sue esperienze, capace di una precisione quasi fisica dei particolari.

Chiusa la Glamox nel 2002 ha proseguito nel suo lavoro di catalogazione di centinaia di fotografie diventate libri, volendo raccontare la Valle d’Aosta e le Alpi che erano passate attraverso il suo impegno quotidiano, una passione che lo ha portato dalla Libia ai cieli dell’Artico, in avventure straordinarie, insieme a personaggi straordinari o con gli amici di sempre. Rimasto l’ultimo di una generazione fenomenale di uomini e donne che ha trasformato la nostra regione proiettandola verso il futuro, il “comandante” Cesare Balbis lunedì scorso, 9 novembre, sul sagrato di Saint Etienne si è accomiatato da Aosta decollando verso il blu del cielo e il bianco della nuvole.

A salutarlo, oltre agli amici, la moglie Edda, le sue 3 ragazze ed i 6 nipoti, Luca e Davide Da Canal, figli di Flavia, Erika, Marta e Laura Fiou, figlie di Paola, e Claudia Ferrazzin, figlia di Cinzia, tutti come noi con lo sguardo all’insù, a cercare il riflesso di una carlinga metallizzata.