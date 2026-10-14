Centro tecnologico operativo del gruppo Hti a Pollein

POLLEIN (mye) Il gruppo altoatesino Hti ha inaugurato a Pollein – martedì scorso, 6 ottobre – il suo nuovo Centro tecnologico operativo. Il gruppo è specializzato in impianti a fune e comprende Leitner per il trasporto a fune, Prinoth per i battipista, Demaclenko per l’innevamento programmato e Troyer per la produzione di energia idroelettrica.

Un legame lungo 70 anni

“Circa 70 anni fa Leitner ha realizzato il primo impianto in questo territorio – ha ricordato il ceo e presidente di Hti Anton Seeber – e circa 35 anni fa abbiamo aperto un’officina meccanica Prinoth. Così mi sono reso conto che era necessario e opportuno investire in questa terra e anche restituire qualcosa, non solo con edifici e macchinari ma soprattutto investendo nelle persone”.

Con un investimento che supera i 3 milioni di euro, il gruppo prevede che il nuovo centro triplicherà il personale impiegato in Valle d’Aosta, che ora è di una decina di persone.

“Abbiamo deciso un anno e mezzo fa di investire nel territorio valdostano e adesso questo è diventato realtà” ha aggiunto Anton Seeber.

Una posizione strategica

L’hub si trova nell’area produttiva di Pollein, a breve distanza dall’area verde e a pochi minuti dal casello autostradale di Aosta Est. Occupa circa 800 metri quadrati su un’area di proprietà di 3.500 metri, dove sorge la Prinoth, e comprende officina, magazzino e uffici. Il gruppo ha scelto questa posizione anche per intervenire più in fretta sui numerosi impianti Hti presenti in Valle. “Con il nuovo hub – spiega Anton Seeber – il gruppo vuole mettere, con ancora maggior efficienza, l’intero know-how tecnologico a disposizione delle comunità e degli operatori valdostani. Dall’impiantistica all’innevamento, passando per la produzione di energia pulita, il nuovo polo ci permetterà di offrire un’assistenza tempestiva e integrata”.

Una realtà mondiale

Hti lavora in tutto il mondo negli impianti a fune, nei battipista e veicoli cingolati, nell’innevamento programmato, nell’energia eolica e idroelettrica e nella gestione digitale dei comprensori sciistici.

Il gruppo è presente in 88 Paesi con 22 siti produttivi, 110 filiali e 183 centri vendita e assistenza. Nel 2025 ha fatturato 1,622 miliardi di euro, di cui 42,5 milioni destinati a ricerca e sviluppo, e conta 4.955 collaboratori.

Nel quadro del Piano di sviluppo industriale regionale, la presenza rafforzata di un gruppo di rilievo nel settore delle tecnologie invernali fa sperare che cresca la competitività del sistema regionale e si possano creare nuove relazioni con le imprese operanti sul territorio, confidando in nuove occasioni di formazione e lavoro per i giovani e nell’arrivo di altre imprese del settore.

Elena Meynet