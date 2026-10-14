Intanto è un successo la mostra «Nos racines» Lo sguardo al passato attraverso le immagini

COGNE (gs5) Una mostra di successo quella organizzata a Gimillan dalla Consorterie de l’Alpe Grauson, che da sabato 11 luglio a domenica 13 settembre è stata ospitata all’interno della sede di quest’ultima. “Nos Racines” ha raccontato, attraverso 50 fotografie, la storia del villaggio di Gimillan e della sua consorteria.

“Siamo molto contenti del risultato, abbiamo avuto tante visite e tanti commenti positivi” ha dichiarato Damien Charrance, presidente della Consorterie, “se dovessimo fare altre esposizioni stamperemo più materiale informativo perché è andato a ruba”.

L’idea nasce dalla volontà di valorizzare la storia del villaggio e della vallata e la mostra è stata possibile grazie all’Archivio Brel e all’Associazione Musei di Cogne che ha permesso l’esposizione di scatti storici che hanno riannodato i fili di relazioni e reti ancora oggi presenti all’interno del territorio. “All’interno della mostra abbiamo anche esposto un foto-confronto tra una fotografia di Jules Brochel e una foto contemporanea scattata da me che ha messo in evidenza l’espansione del villaggio di Gimillan e la trasformazione urbanistica della zona. Ha suscitato un grande interesse vedere questo tipo di evoluzione territoriale” ha aggiungo Damien Charrance.

All’interno della mostra è stato necessario fare un’importante selezione nella sezione “Grandi Eventi” vista la grande quantità di materiale trovato, sintomo di una memoria storica importante e da condividere. La mostra sarà di nuovo visitabile sabato prossimo, 17 ottobre, in occasione della Festa del pane nero.

Dopo l’esposizione fotografica, la Consorterie de l’Alpe Grauson non ferma le sue iniziative e anzi domenica 8 novembre, durante l’assemblea del Consiglio Direttivo, verrà discusso il finanziamento di 40mila euro da parte della Regione per il recupero della Baita di Grauson di Sotto.

Un primo progetto di rifacimento era stato redatto nel 2021, ma soltanto grazie al completamento dell’iter di iscrizione nel registro delle consorterie valdostane avvenuto lo scorso anno è stato possibile l’accesso al finanziamento. “L’idea è di procedere a una ristrutturazione completa, considerando che la baita è una delle più antiche e meglio conservate del territorio” ha sottolineato Damien Charranche. “Vorremmo procedere con dei lavori di consolidamento delle fondamenta, il rifacimento del tetto e con interventi di isolamento. Per il futuro, ha il vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale e valuteremo la sua funzione nella rete della Consorterie”.

Sara Gal