«Forza Italia vuole riunire il centrodestra? Cortocircuito politico»

AOSTA (fci) «Il nostro auspicio resta quello di riunire anche in Valle d’Aosta il centrodestra, insieme all’Union Valdôtaine e alle forze autonomiste di centro. Una prospettiva che valorizzi anche il proficuo dialogo instaurato con l’attuale Governo nazionale, capace di costruire sinergie e dare risposte che il nostro territorio attendeva da anni».

Lo scrive, in una nota, la commissione politica di Forza Italia, alla vigilia del voto in Consiglio regionale della Giunta guidata da Aurelio Marguerettaz. Dichiarazioni che hanno creato dibattito.

«Come già ampiamente dichiarato, Fratelli d’Italia rimane all’opposizione. Confermiamo la piena disponibilità al confronto con l’Union Valdôtaine sui problemi della Valle d’Aosta e sulle proposte per affrontarli» dichiara per esempio Massimiliano Tuccari, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Valle. «Durante le consultazioni ci è stata comunicata la scelta di mantenere invariata la composizione della maggioranza. Prendiamo atto di questa decisione e restiamo disponibili al dialogo, nel rispetto dei ruoli e dell’autonomia delle rispettive valutazioni». «Quanto alle dichiarazioni di Forza Italia, emerge quello che riteniamo un cortocircuito politico: il partito auspica la riunificazione del centrodestra, ma conferma contemporaneamente l’adesione a una maggioranza che ha scelto di mantenere la propria composizione. Al momento, quindi, a quell’auspicio non corrisponde una proposta concreta di accordo». «La nostra disponibilità al confronto esiste dall’inizio della legislatura. Con Aldo Domanico continueremo a portare nelle sedi consiliari questioni concrete del territorio, valutando ciascun provvedimento per i suoi contenuti e per gli effetti sui valdostani. Ogni eventuale convergenza riguarderà il singolo atto e non comporterà ulteriori impegni politici».