Le droit et le devoir du Peuple valdôtain d’être représenté

Au fil des siècles, l’autogouvernement de la Vallée d’Aoste s’est renforcé lorsque les Valdôtains, unis, ont su faire entendre leur voix au-delà de leurs frontières. C’est en nouant des relations et en faisant reconnaître la singularité de notre Pays d’Aoste que les Valdôtains ont pu faire valoir leurs droits.

Pourtant, à chaque époque, certains ont pensé qu’un peuple peu nombreux n’avait pas besoin d’une représentation propre, ou qu’il lui suffisait de se fondre dans des ensembles plus vastes. Notre histoire rappelle au contraire que le poids d’une voix ne se mesure pas au nombre de ceux qui la portent.

L’Union Valdôtaine est née à un moment où l’autonomie que l’on envisageait pour notre Vallée restait limitée. Elle est née de la conviction que les Valdôtains devaient pouvoir défendre eux-mêmes leurs droits et décider de leur avenir. Cette conviction nous accompagne encore et nous accompagnera toujours.

Aujourd’hui, les équilibres bougent.

Les transformations géopolitiques et économiques redessinent les rapports entre les peuples, tandis que l’intelligence artificielle ouvre des perspectives dont nous mesurons à peine les effets. Dans ces grands changements, la voix des petites communautés peut facilement se perdre. Les tentatives pour l’étouffer se font toujours plus pressantes, parfois soutenues par des valdôtains qui semblent avoir davantage à cœur leurs intérêts personnels que le droit inaliénable de notre Peuple à l’autogouvernement. C’est justement dans ces moments que cette voix doit pouvoir se faire entendre, en Italie comme en Europe : la voix d’un peuple de montagne qui entend se représenter lui-même et ne veut déléguer à personne le soin de parler en son nom.

C’est aussi pour cela que la politique menée au-delà de la Vallée d’Aoste compte autant que celle qui se construit chez nous. Le Mouvement a toujours placé la Vallée d’Aoste au cœur de son engagement. Elle sait aussi que l’autonomie se défend dans la relation avec les autres : en faisant connaître notre réalité alpine, en nouant des collaborations et en trouvant des interlocuteurs sincères et prêts à reconnaître la légitimité de nos droits.

Être représenté ne consiste pas à demander à qui que ce soit la permission de faire entendre la voix du Peuple valdôtain. C’est lutter et dialoguer chaque jour pour faire reconnaître nos droits et affirmer notre identité institutionnelle. Être représenté n’est donc pas seulement un droit, c’est aussi un devoir pour tous ceux qui veulent voir progresser notre Pays d’Aoste et lui donner toute sa place dans le monde.

Joël Farcoz

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