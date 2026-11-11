YouthBank Valle d’Aosta, aperte le candidature per il Comitato di gestione

AOSTA (zgn) Riparte la YouthBank Valle d’Aosta, il progetto della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta che dà voce ai giovani affidando loro la gestione di risorse destinate alla comunità. Da lunedì prossimo, 9 novembre, a mercoledì 2 dicembre, ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni potranno candidarsi per entrare a far parte del gruppo 2026/2027 e diventare YouthBanker, protagonisti attivi del cambiamento nel proprio territorio.

“Soldi veri per un cambiamento vero”: questo è il motto della Youth Bank, un progetto oggi attivo in tutto il mondo, che ha un obiettivo preciso: assegnare un “tes oretto” che verrà gestito in autonomia da un gruppo di giovani, gli Youth bankers, per finanziare progetti di interesse sociale realizzati da altri giovani. Il significato profondo è dare fiducia e maggiore potere decisionale alle nuove generazioni. In Valle d’Aosta il progetto si sviluppa grazie alla collaborazione con Plsu Aosta, la Regione autonoma Valle d’Aosta, il Centro di servizio per il volontariato della Valle d’Aosta e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con il coinvolgimento della Bcc Valdostana e della sua Consulta Giovani.

Gli YouthBanker hanno il compito di ideare e promuovere un bando rivolto alle realtà del territorio, valutare le proposte progettuali ricevute e affiancare i gruppi e le associazioni selezionati nella realizzazione delle iniziative finanziate. Un ’esperienza che permette di avvicinarsi alla progettazione sociale, al volontariato e alla cittadinanza attiva, sperimentando in prima persona che cosa significa contribuire al bene comune e acquisendo competenze e relazioni utili anche per il proprio futuro, personale e professionale.

Tra le novità dell’edizione 2026/2027 c’è l’evoluzione del modello organizzativo. Gli YouthBanker che hanno partecipato alle edizioni precedenti avranno un ruolo di supporto al coordinamento e metteranno a disposizione la propria esperienza per accogliere, accompagnare e formare i nuovi componenti del gruppo. Le candidature si presentano entro mercoledì 2 dicembre compilando il modulo online nel quale si chiede di raccontare le proprie attività, passioni e prospettive per il futuro e le motivazioni che spingono a entrare nel Comitato di gestione della YouthBank. Ulteriori informazioni sono disponibili sui canali ufficiali della Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta.