Grande partecipazione ad Aosta all’incontro tra gli insigniti valdostani e il presidente nazionale Antonello De Oto

Grande partecipazione e significativa presenza di insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana all’incontro svoltosi martedì scorso, 29 settembre, nella sede dell’Ana di Aosta con Antonello De Oto, Presidente nazionale dell’Associazione dell’Unione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

All’incontro ha partecipato la delegata territoriale per la Valle d’Aosta, Anna Fosson, insieme a numerosi insigniti valdostani. Tra i presenti anche Adriano Favre, recentemente premiato a Pinzolo, Leo Vidi, Marco Mosso e Milena Béthaz, insieme a medici, imprenditori e rappresentanti di diverse realtà del territorio.

Nel corso dell’incontro, il Presidente nazionale Antonello De Oto ha sottolineato il valore di «una presenza sempre più attiva degli insigniti sul territorio, quale espressione di un patrimonio di esperienze e responsabilità da mettere a disposizione della collettività e, in particolare, delle giovani generazioni».

Antonello De Oto ha inoltre incontrato il presidente del Consiglio regionale Stefano Aggravi e il questore di Aosta Angela Cannavale: da sinistra Anna Fosson, Stefano Aggravi, Antonello De Oto e Carlo Bionaz presidente della Sezione Valdostana dell’Associazione Nazionale Alpini-Ana