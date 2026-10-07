MARAZZATO, IL TEMA DEL CAMPO BASE STROPPIANA – SABATO 10 E DOMENICA 11 OTTOBRE-È “L’EREDITÀ DELLA JEEP”

AOSTA (fci) La Fondazione Marazzato riapre le porte della sede di Stroppiana sabato e domenica prossimi, 10 e 11 ottobre per Campo Base Stroppiana IV. La quarta edizione dell’evento dedicato ai veicoli militari offrirà 2 giornate di mostre, incontri ed esperienze aperte ad appassionati e famiglie. Il complesso, lungo la SP31, sarà visitabile dalle 10 alle 18 in entrambe le giornate.

Il tema di quest’anno è “L’eredità della Jeep”. Una mostra racconterà l’evoluzione dei veicoli leggeri nati dall’esperienza militare e le soluzioni tecniche che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, contribuirono allo sviluppo delle moderne fuoristrada. Tra i modelli esposti figurano le Willys, le italiane Fiat AR51 e Alfa Romeo “Matta”, l’Austin Champ e l’Auto Union Munga.

Sabato mattina è previsto anche un convegno dedicato alla storia di questi mezzi. Nelle aree esterne entreranno in azione veicoli militari funzionanti, con la possibilità di salire a bordo anche di un carro armato. Il Gruppo Storico 2194 Allied Forces proporrà rievocazioni della vita militare. I visitatori potranno provare un percorso di softair e una parete da arrampicata allestita con la collaborazione della Protezione Civile.

Il programma comprende esperienze in realtà virtuale ambientate anche a bordo di mezzi della Prima Guerra Mondiale, una mostra di modellismo statico e dinamico e un’esposizione fotografica curata da Marco Lussoso. Sarà possibile visitare liberamente o con una guida la selezione di circa 100 mezzi della Collezione Marazzato esposta a Stroppiana. La raccolta completa conta oltre 300 camion e furgoni italiani dagli anni Dieci agli anni Settanta del Novecento.

Sabato 10 ottobre, alle 14.30, partirà dalla Fondazione il tradizionale tour tra le risaie a bordo di veicoli storici. Alle 15.30, nello showroom, si terrà il “Quizzone”, una sfida sui mezzi storici alla quale si potrà partecipare da soli o in squadra usando il proprio smartphone. Domenica 11 ottobre, alle 11, la Banda nazionale Assoarma si esibirà nel piazzale davanti allo showroom con un repertorio legato alla tradizione militare. Nel pomeriggio debutteranno le visite guidate teatralizzate curate da BFP Associazione Teatrale.

I biglietti d’ingresso e le prenotazioni per le attività a posti limitati sono disponibili sulla biglietteria online.