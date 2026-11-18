GIGNOD (btb) Vu le succès de la rencontre de la Jeunesse valdôtaine d’antan, qui s’était déroulée le 21 juin au restaurant La Kiuva d’Arnad, dans un climat d’amitié et de compagnonnage, dans le souvenir des activités déployées par le passé, le groupe des organisateurs, composé de 6 anciens membres de la Jeunesse valdôtaine – Martine Bionaz, Pia Morise, Albert Comé, Nadir Gex, Joseph Rivolin et Edy Yeuillaz -, a répliqué l’initiative.

Cette deuxième journée de retrouvailles, qui a eu lieu le dimanche dernier, 8 novembre, au restaurant Papagrand de Variney à Gignod et qui a réuni 28 “différemment jeunes”, a été organisée en particulier pour tous ceux qui n’avaient pas pu participer aux retrouvailles de juin et a réuni les personnes qui avaient adhéré à la Jeunesse valdôtaine de 1946, année de constitution du mouvement juvénile, jusqu’à 1990.

Avant le repas, lors de la Messe en langue française, célébrée tous les dimanches en l’église de Saint-Martin-de-Corléans à 9h30, un souvenir a été dédié aux membres de la Jeunesse valdôtaine décédés depuis 1946.