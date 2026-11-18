Le français reste un atout essentiel pour le commerce, le tourisme et la culture, grâce à la proximité des régions francophones. Pourtant, son usage quotidien se raréfie.

Lors des manifestations et des réunions de l’Union Valdôtaine, il conserve une place importante, aux côtés de l’italien et du patois. Il est utilisé lors des rencontres entre la Commune de Nus et la ville jumelée de Marignier. En dehors de ces occasions, on le parle peu.

Le patois, en revanche, est de plus en plus présent, même entre collègues. Autrefois langue du quotidien, il côtoyait le français, langue de communication et d’écriture. En témoignent les lettres qu’un grand-père valdôtain, prisonnier pendant la Première Guerre mondiale, adressait à sa famille en français, malgré quelques fautes. Les grands-mères priaient elles aussi en français. Dans la Basse Vallée, le piémontais s’est également implanté.

Pourquoi, dès lors, tant de Valdôtains attachés aux traditions parlent-ils italien à leurs enfants et petits-enfants plutôt que patois? C’est dès l’enfance que se construisent les habitudes linguistiques. Le patois, riche de nuances orales, mérite d’être transmis sans peur de se tromper. L’exemple d’enfants ayant grandi avec le français, l’italien et le patois montre que ces trois langues peuvent vivre ensemble à la maison. Et l’école ? Les articles 39 et 40 du Statut spécial prévoient la parité des heures de français et d’italien ainsi que des adaptations régionales des programmes. Au collège, six heures sont consacrées à chacune de ces langues, mais la plupart des autres matières restent enseignées en italien. Alors que les enseignants et les employés publics perçoivent une indemnité de bilinguisme, il faudrait encourager l’expression orale en français, sans décourager les élèves par une correction trop sévère des erreurs grammaticales. Les épreuves linguistiques régionales ne suffisent pas, à elles seules, à faire aimer une langue.

Notre autonomie se nourrit de traditions et d’une culture singulière, mais le français est l’une des marques essentielles de notre identité au sein de l’État italien. Il se retrouve dans les noms des familles, des villages, des torrents et des montagnes.

En famille, entre amis et dans les administrations, osons parler français, sans craindre les erreurs. Et continuons à parler et à transmettre le patois : ces deux langues doivent rester vivantes.

Fabio Grange

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