AOSTA (fci) E’ della Fim Cisl il risultato nelle elezioni Rsu ed Rsl alla Cogne Acciai Speciali (da martedì a giovedì scorsi, 10 e 12 novembre). Su 1.141 aventi diritto, i votanti sono stati 855 (74,93 per cento), con 816 voti validi (95,44 per cento), 8 schede bianche e 31 nulle. La Fim Cisl ottiene 5 rappresentanti Rsu grazie ai 328 voti ottenuti, davanti a Fiom Cgil (212 voti e 3 seggi), Uilm (148 voti e 2 seggi) e Savt (128 e 2 seggi). Il più votato è stato Hans Pistolesi, attuale segretario della Fim Cisl Valle d’Aosta: 105 voti. Della Fim Cisl entrano anche Francesco Schiavone (17), Felice Rinaldi (47), Antonino Alampi (22) e Karim Umlil (29). Per la Fiom Cgil Davide Elos (48), Antonio Crea (34) e Gianluca Pagnetti (19). Per il Savt Zeno Pucci (72) ed Eric Parleaz (14). Infine per la Uilm Gabriele Belmonte (44) e Maurizio Lo Piccolo (20). Per quanto riguarda gli Rls, il più votato è stato Francesco Schiavone della Fim Cisl, con 90 voti; eletti pure Gianluca Pagnetti della Fiom con 44 voti, Maurizio Lo Piccolo della Uilm (48) e Manolo Rosset del Savt (26 voti).