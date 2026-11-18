AOSTA (fci) Nella seduta di martedì scorso, 10 novembre, la Giunta regionale ha deciso di costituirsi nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri che – venerdì 2 ottobre scorso – ha impugnato la legge regionale, dello scorso 23 luglio, riguardante “Disposizioni urgenti per assicurare la regolare erogazione e la qualità dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel sistema sanitario regionale e ulteriori interventi in materia di politiche sanitarie e sociali”.

La norma stanzia circa 19 milioni di euro per ripianare il disavanzo dell’Usl Valle d’Aosta ed era stata approvata dal Consiglio Valle giovedì 16 luglio, con 20 voti favorevoli e 15 astensioni. A motivare l’impugnazione sono 2 commi di un articolo, che prevedono che per il 2027 l’azienda Usl “adotta il bilancio preventivo economico annuale entro il 28 febbraio 2027” e, di conseguenza, che il termine entro cui la Giunta regionale deve approvare il bilancio preventivo dell’Unità Sanitaria Locale “è posticipato al 30 aprile 2027”.

Nella valutazione del governo, la norma viola la competenza statale per cui è riservata allo Stato la “determinazione unitaria del termine per l’approvazione dei bilanci da parte delle amministrazioni pubbliche”. Nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, che riepiloga le ragioni dell’impugnazione, viene ripreso il principio affermato dalla Corte costituzionale per cui “la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, dettati dalla normativa statale, risulta funzionale a realizzare la unitaria rappresentazione dei dati della contabilità nazionale, e si impone anche alle Regioni a statuto speciale, in quanto parti della ‘finanza pubblica allargata’”.

“Ne deriva – si legge ancora – che la tempistica dettata dal legislatore statale per l’approvazione dei documenti di bilancio, nel costituire elemento coessenziale per il conseguimento dell’indicato obiettivo, è sottratta alla possibilità di interventi anche da parte delle regioni a statuto speciale”. Per queste ragioni, il Governo ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale dei 2 commi dell’articolo della norma, in quanto reputati eccedere le competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale, poiché in contrasto con la normativa statale di riferimento e con la Costituzione.