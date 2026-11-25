AOSTA (zgn) La Giunta regionale, nel corso della sua riunione di ieri, venerdì 20 novembre, ha approvato un contributo straordinario per interventi di restauro della navata centrale della chiesa dei Santi Pietro e Orso, ad Aosta.

L’intervento, per un costo complessivo di 3.110.000 euro, prevede una serie di azioni complementari che si inseriscono nella collaborazione istituzionale tra la Regione e la Diocesi di Aosta, in attuazione dei principi della normativa statale ma anche dell’intesa sottoscritta tra gli enti nel 1999 per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. La fase iniziale prevede analisi stratigrafiche di pilastri, pareti e volte insieme a sondaggi geotecnici, carotaggi e indagini statiche. Sono quindi programmati interventi strutturali, come quelli sulle fondazioni e quelli riguardanti il consolidamento delle fessure sulle volte, oltre a interventi sull’impiantistica. Si passerà poi al restauro dei dipinti delle volte, delle vele e delle pareti, portato avanti insieme al restauro di vetrate e arredi. L’inizio dei lavori avverrà entro la fine del 2026, per concludersi entro il 2029.

Per coordinare l’intervento, che coinvolge professionalità e competenze diverse, è prevista l’istituzione di un tavolo tecnico composto dai dirigenti della Soprintendenza, dal Direttore dell’Ufficio dei Beni Culturali ecclesiastici e edilizia di culto della Diocesi di Aosta e dai progettisti incaricati dalla Diocesi. Il tavolo esamina i progetti e fornisce indirizzi operativi, per orientare le scelte garantendo la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del bene.

«Sant’Orso – dichiara l’assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie Erik Lavevaz – è uno dei luoghi più identitari del patrimonio storico, artistico e religioso della Valle d’Aosta. La Collegiata riveste un’importanza che va ben al di là dell’immagine del capoluogo: è uno dei centri della nostra identità collettiva, per questo abbiamo sia l’onore di viverla sia il dovere di accompagnarla verso il futuro. Abbiamo dato nuovo slancio a un progetto che aspettava da tempo di essere messo in opera: interveniamo in modo importante, quindi, e lo facciamo coordinando energie e competenze diverse per fare la nostra parte nel prenderci cura di un bene così prezioso » .

«Questo intervento – commenta il vescovo Franco Lovignana – risponde a una lunga attesa e a un bisogno non più procrastinabile. Il complesso ursino rappresenta un fiore all’occhiello della città e della Valle d’Aosta in ambito turistico, ma anche un punto di riferimento per le radici religiose, storiche e culturali del nostro popolo. Per questo duplice ordine di motivazioni esprimo il mio compiacimento e la mia gratitudine all’Am – ministrazione regionale per aver colto questa urgenza e questa opportunità. Dopo un primo intervento che ha restituito dignità al chiostro del dodicesimo secolo, ora tocca alla chiesa. Personalmente vedo realizzarsi un sogno che cominciai a coltivare quando divenni Priore di Sant’Orso ormai più di 20 anni fa».