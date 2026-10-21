AOSTA (ces) Dans l’après-midi du jeudi dernier, le 15 octobre, l’ambassadeur de Suisse en Italie Roberto Balzaretti a rencontré le président de la Région Renzo Testolin (photo), avec les assesseurs Luigi Bertschy, Leonardo Lotto, Speranza Girod, Mauro Baccega, Erik Lavevaz et Carlo Marzi.

L’ambassadeur Balzaretti était accompagné per le consul général de Suisse à Milan Stefano Lazzarotto et par le président du Conseil d’État du Canton du Valais Christophe Darbellay.

«Notre collaboration avec les territoires frontaliers suisses fait partie de notre quotidien. – a dit le président Renzo Testolin – Nous venons d’inaugurer la nouvelle Capanna Carrel, dont le projet a débuté dans le cadre du programme Interreg Italie-Suisse 2014/2020, a eu lieu la conférence de presse pour la présentation de la finale régionale des Batailles de reines, à laquelle nous attendons nombreux passionnées valaisans, et il y a quelques semaines nous avons accueilli à Aoste un exercice transfrontalier dans le domaine de la protection civile».

Le tour de table a permis aux différents Assesseurs d’aborder des thèmes ponctuels. Pour ce qui est de la question capitale des transports, l’accent a été mis sur la nécessité de solliciter le Gouvernement italien à compléter le dossier sur le cabotage, dont l’intérêt est capital tant pour la circulation des citoyens et des entreprises que pour la sauvegarde de l’environnement, ainsi que sur la volonté de valoriser ultérieurement le Tunnel du Grand Saint Bernard, aussi par une prorogation adéquate de la convention italo-suisse y afférente. L’intention d’élargir et de renforcer les parcours de formation, les stages et les échanges de professionnels et d’étudiants entre la Vallée d’Aoste et le Valais a aussi été évoquée, tout comme la volonté de consolider la stratégie EUSALP avec la Suisse, alors que la nécessité de collaborer pour améliorer la gestion du loup demande de procéder à des réflexions de nature technique, juridique et politique au niveau des territoires. Concernant les investissements pour les remontées mécaniques, il a été souligné comme la valorisation des domaines skiables internationaux peut rendre l’offre touristique des deux côtés encore plus attractive. «À cet égard, l’importance d’une liaison entre les vallées d’Ayas e Valtournenche a également été soulignée».