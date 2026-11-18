AOSTA (fci) Si terrà martedì prossimo, 17 novembre, alle 11, nella sala conferenze della Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta, la quarta edizione della Lezione di Courmayeur, rivolta agli studenti delle scuole superiori della Valle d’Aosta, e aperta al pubblico, dal titolo «Il clima nelle nostre mani», con Elisa Palazzi, climatologa, docente di Fisica del clima all’Università degli studi di Torino, divulgatrice scientifica, e Nicolas Lozito giornalista de La Stampa.

Una fisica del clima e un giornalista insieme per capire che cosa sta accadendo al pianeta e, soprattutto, che cosa possiamo ancora fare. Elisa Palazzi e Nicolas Lozito costruiscono una lezione-dialogo che mette in relazione scienza e capacità di agire: dalle basi del cambiamento climatico alle responsabilità individuali e collettive, fino alle soluzioni che abbiamo già a disposizione. Con un’attenzione particolare alle comunità alpine, tra le prime a sperimentare gli effetti della crisi climatica, ma anche laboratori per affrontare il problema con nuove strategie.

La Lezione si aprirà con i saluti di Roberto Ruffier presidente dell’Osservatorio sul sistema montagna “Laurent Ferretti” della Fondazione e di Roberto Rota sindaco di Courmayeur.