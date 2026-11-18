PRÉ-SAINT-DIDIER (pcy) Giovedì scorso, 12 novembre, la sala polivalente del Comune di Pré-Saint-Didier ha ospitato la conferenza pubblica dal titolo “Ferrovia Aosta-Pré-Saint-Didier: quale futuro?” (foto), per fare chiarezza sul destino sospeso della storica linea e discutere le diverse opzioni sul tavolo in un’ottica di costi-benefici, con l’obiettivo prioritario di un suo riutilizzo. All’incontro sono intervenuti Simone Perron consigliere regionale della Lega Vallée d’Aoste e Maurizio Moscatelli, esperto in materia di trasporti.

Simone Perron, attraverso un excursus cronologico, ha ripercorso la genesi e gli sviluppi dell’asse ferroviario Ivrea-Aosta-Pré-Saint-Didier, dal 1879 ai giorni nostri.

Nata per rompere il secolare isolamento della Valle d’Aosta – dapprima come penetrazione militare (Legge Baccarini del 1879) e successivamente come volano per l’industria pesante e il polo siderurgico Cogne – la ferrovia ha segnato la storia economica della nostra regione.

La linea Aosta-Pré-Saint-Didier è stata inaugurata mercoledì 28 ottobre 1929 in pieno regime fascista, destinata al trasporto di merci e viaggiatori: il suo lento declino iniziò negli anni Sessanta con l’apertura dei trafori stradali del Gran San Bernardo e del Monte Bianco che hanno spostato definitivamente il traffico su gomma, portando alla de-elettrificazione nel 1968 e, infine, al collasso operativo e alla sospensione dell’esercizio il 24 dicembre 2015, a causa dei costi insostenibili, dei limiti di carico assiale e della scelta di concentrare i fondi sulla tratta principale Aosta-Chivasso.

Nel corso degli anni non sono mancate le proposte di recupero: nel 2019, nel piano strategico per gli investimenti, la Rete Ferroviaria Italiana (RFI) aveva tracciato alcune linee di massima per una sua riattivazione nel lungo termine, con costi stimabili in 148 milioni di euro. Un’altra ipotesi emersa nel 2023 era quella del sistema tram-treno (con veicoli tipo Stadler Citylink con una capienza di circa 100 posti a sedere), un progetto integrato di estensione fino alla funivia Skyway Monte Bianco di Courmayeur che prevedeva tratte in superficie e in galleria, un servizio cadenzato alla mezz’ora e un beneficio ambientale stimato in oltre 37 mila tonnellate di anidride carbonica risparmiate all’anno. Tuttavia, l’investimento iniziale complessivo per questa soluzione si aggirava intorno ad una cifra esorbitante, 436,5 milioni di euro.

Oltre alle varie opzioni sul completamento della linea tra Pré-Saint-Didier e Courmayeur, tornate sul tavolo nel 2021, un quadro definitivo è stato tracciato dal Piano Regionale dei Trasporti (PRT) approvato lo scorso mese di luglio, che fa chiarezza sul futuro della mobilità in Alta Valle optando per i BRT (Bus Rapid Transit) a zero emissioni, mezzi ad alta capacità che sfruttano il sedime ferroviario dismesso e una viabilità ottimizzata fino a Courmayeur.

Verrebbe così a tramontare il ripristino ferroviario tradizionale – fortemente caldeggiato da comitati e sindacati, ma giudicato di complessa attuazione a causa dei vincoli plano-altimetrici storici e dei costi superiori a 70 milioni di euro, che arrivano fino a 150 milioni in caso di elettrificazione della linea – e, infine, il tram-treno, definitivamente accantonato a causa della sua insostenibilità finanziaria e del parere negativo dell’Anas.

A queste, il consigliere regionale Simone Perron ha aggiunto la proposta di realizzare uno studio di fattibilità di una pista ciclabile sui tracciati, recentemente approvato tramite un suo ordine del giorno sempre nel luglio 2026 e visto come un’alternativa valida, in termini di costi-benefici, per scongiurare il paventato epilogo.

Caterina Pizzato