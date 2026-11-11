Marco Carrel: «Persa l’occasione per un progetto autonomista più ampio». «L’alleanza con Forza Italia? Risultati modesti» per Jean-Pierre Guichardaz

AOSTA (fci) «Rivendichiamo il contributo che Forza Italia ha dato in questo anno di governo, con lealtà e spirito costruttivo, alla gestione del bilancio, degli assestamenti e delle risorse messe a disposizione, non ultima la proposta di legge per la riduzione dei costi dell’energia». Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia, Pierluigi Marquis, nel dibattito – giovedì 5 – in Consiglio Valle sull’elezione del Presidente della Regione, dopo il discorso di Aurelio Marguerettaz. Per il futuro, Forza Italia auspica «un rafforzamento delle componenti del centrodestra, però riteniamo ci debba essere un’azione comune improntata alla massima responsabilità collettiva».

Marco Viérin, capogruppo del Centro Autonomista, ha affermato che «La ricostituzione del governo in pochi giorni risponde alla necessità di garantire continuità e dare risposte alla comunità valdostana. Condividiamo l’attuale perimetro della maggioranza». Le priorità secondo Marco Viérin sono «contrastare il costo della vita in montagna, sostenere famiglie e natalità, rafforzare l’agricoltura, riformare la finanza locale e affrontare le criticità nella gestione dei rifiuti, programmando una soluzione alternativa alla discarica di Brissogne e poter contenere il peso delle tariffe su famiglie e imprese».

Per l’unionista Michel Martinet «Il tempo non può essere sprecato: l’approvazione del bilancio rappresenta una priorità, perché costituisce lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione garantisce servizi, investimenti e sostegno alle famiglie, alle imprese e agli enti locali». «Le questioni aperte sono numerose: dalla sanità ai trasporti, dalla scuola alla casa, dallo sviluppo economico alla transizione energetica. Sarà fondamentale affrontarle con una squadra coesa, senso di responsabilità e una visione comune, mettendo sempre al centro l’interesse generale e i bisogni dei cittadini».

«Rimettere in moto la macchina amministrativa è necessario, ma occorre chiarire la direzione politica. Prendiamo atto della volontà di dialogare con le minoranze: il confronto, però, deve tradursi in fatti, con informazioni complete, proposte valutate nel merito e possibilità di incidere sulle decisioni»: lo ha detto Eleonora Baccini, capogruppo de La Renaissance Valdôtaine, intervenendo nel dibattito sull’elezione del nuovo Presidente della Regione.

Secondo il capogruppo di Autonomisti di Centro, l’ex assessore Marco Carrel, «Il cambio alla presidenza non basta a chiudere la crisi politica e istituzionale che abbiamo attraversato. Per recuperare credibilità occorre riconoscere le responsabilità delle scelte che l’hanno provocata. La questione dei limiti di mandato era nota prima delle elezioni e si è scelto di non affrontarla. Non si può rivendicare l’autonomia e poi mettere in discussione una legge regionale quando la sua applicazione diventa scomoda». «Con il nuovo governo non nasce una nuova stagione politica: cambiano il presidente e alcuni incarichi, ma restano gli stessi equilibri e lo stesso programma. Si è persa l’occasione di affrontare le ragioni della crisi e costruire un progetto autonomista più ampio».

«Scopriremo presto se alle dichiarazioni di intenti del nuovo Presidente seguiranno i fatti. Ci auguriamo che finisca il muro contro muro che ha caratterizzato il precedente Governo, che ha sempre bocciato, con il giochino dell’astensione, le proposte della minoranza, senza poi affrontare i dossier più importanti»: così il capogruppo di Fratelli d’Italia, Alberto Zucchi. «Parlando di leale collaborazione, – ha proseguito – dalle parole del nuovo Presidente, non è chiara la posizione dell’Uv sulla nuova legge elettorale nazionale. Comprendiamo eventuali dissensi, ma sarebbe difficile capire iniziative e ricorsi promossi sottotraccia per contestare una legge approvata dal Parlamento». Secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia «avviare un terzo ricorso alla Corte Costituzionale in questo momento, proprio mentre si dichiara di voler ricercare la collaborazione, ci sembra intempestivo, così come sarebbe difficile comprendere che Forza Italia, dopo aver sostenuto convintamente questa legge a Roma, si trovi a contrastarla in Valle d’Aosta attraverso iniziative delle stesse forze politiche con cui governa».

«Il cambiamento di metodo annunciato dal consigliere Marguerettaz ci sembra quello corretto ma per ora rimane solo sulla carta» ha rilevato Andrea Manfrin, capogruppo della Lega Vallée d’Aoste. «Tra i temi condivisi – ha aggiunto – figurano il caro energia e la riduzione dei costi dei carburanti, una delle vere priorità, il contrasto allo spopolamento delle terre alte, il sostegno al commercio di prossimità, la sicurezza e la gestione dei flussi migratori. Riteniamo però che vada dato peso alle criticità legate alla sanità, alla valorizzazione del personale e al sostegno alle famiglie che assistono persone fragili, così come la volontà di tutelare il ruolo dei territori nella programmazione europea».

«La relazione di Marguerettaz contiene molti elementi condivisibili e conferma indirizzi che avevamo contribuito a costruire nella precedente legislatura, dalla scuola alle politiche sociali, dal lavoro alla cultura e all’attenzione alle comunità di montagna» ha detto il capogruppo del PD-Federalisti Progressisti VdA, Jean-Pierre Guichardaz. Si tratta per Guichardaz di «una continuità che ci conforta, ma pone una domanda politica: quale beneficio ha giustificato la rottura di un anno fa? Questa crisi poteva essere l’occasione per una valutazione politica; si è invece confermata l’alleanza con Forza Italia, che finora ha prodotto risultati modesti rispetto alle aspettative. La nostra specialità affonda le radici nella Resistenza e nell’antifascismo, nella solidarietà e nella libertà. Per questo riteniamo contraddittorio allearsi con una forza che governa a livello nazionale insieme a una destra nazionalista, centralizzatrice e intollerante».

Infine l’origine della crisi e decadenza di Presidente e Giunta è «il mancato rispetto di una legge regionale. Sancito da un Tribunale ordinario e da una Corte d’Appello» ha rilevato Chiara Minelli, capogruppo di Avs.

«Una legge che non si è voluto prendere in considerazione, – ha aggiunto – nonostante la norma fosse chiara, come ha riconosciuto recentemente, sia pure a denti stretti, e in separata sede, anche il Presidente in pectore; affermazione che però oggi, nel suo intervento, non ha ripreso». Si è trattato, secondo la capogruppo di Avs, di «un errore grave di cui i principali responsabili non sono i consiglieri Testolin e Bertschy, che ovviamente perseguivano un loro disegno ed una loro ambizione personale, ma un partito come l’Union e l’intera maggioranza, incapaci di rendersi conto della situazione e convinti di potersi nascondere dietro il paravento di interpretazioni acquisite tardivamente e soprattutto, come evidenziato dal tribunale di Aosta riguardo al parere Lupo, creative, poiché facevano a pugni con il testo della legge».