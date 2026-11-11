Assessori, novità Laurent Viérin: Sostituisce Luigi Bertschy

AOSTA (fci) Giovedì 5 novembre il Consiglio Valle ha eletto il nuovo Governo regionale presieduto da Aurelio Marguerettaz, sempre con 21 voti, 1 in più della maggioranza. L’Esecutivo è così composto: Vice Presidente e Assessore al Turismo, Sport e Commercio, Giulio Grosjacques (Union Valdôtaine); Assessore agli Affari europei, Innovazione, PNRR, Politiche nazionali per la montagna e Politiche giovanili, Leonardo Lotto (Centro Autonomista); Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali, Speranza Girod (Union Valdôtaine); Assessore al Bilancio, Finanze, Patrimonio e Politiche creditizie, Mauro Baccega (Forza Italia); Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche identitarie, Erik Lavevaz (Union Valdôtaine); Assessore alle Opere pubbliche, Territorio e Ambiente, Davide Sapinet (Union Valdôtaine); Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Carlo Marzi (Centro Autonomista); Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Trasporti e Mobilità sostenibile, Laurent Viérin (Union Valdôtaine).