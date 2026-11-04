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Auguri 31/10/2026

Redazione Pubblicato il

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Tanti auguri alla super nonna e nonna bis Evelina (prime due foto) per i suoi 90 anni festeggiati mercoledì 14 ottobre dai suoi 12 nipoti, 13 pronipoti e famiglia. Un grande traguardo, ti vogliamo tanto bene

Congratulazioni a Giulia (terza foto) che lunedì scorso, 26 ottobre, si è laureata in Letteratura Italiana Contemporanea all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna con 100 su 110

Auguri ai coscritti di Cogne del 1946 di Cogne (ultima foto) che mercoledì scorso, 28 ottobre, ha festeggiato gli 80 anni con un allegro pranzo. Da sinistra Alfredo, Graziella, Paola, Silvana, Santina, Lauretta, Nelly e davanti Franco e Gino

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