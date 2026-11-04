Foto d’Antan 31/10/2026

Dopo la finale autunnale dello tsan giocata sabato scorso un ricordo del 1949 quando venne disputato il primo campionato ufficiale della disciplina. Domenica 22 maggio in piazza Emile Chanoux ad Aosta si tennero le premiazioni immortalate dal fotografo Octave Bérard (le immagini di quel giorno sono attualmente conservate al Brel) con in particolare evidenza la formazione vincitrice della serie A, cioè il Saint-Marcel, sezione non più esistente essendo confluita nel Brisma dopo la fusione con quella di Brissogne. Ai campioni quel giorno venne anche consegnato lo scudetto da apporre sulle divise di gara nel campionato successivo del 1950: davanti a sinistra Ernesto Bertholin e a destra Cesare Champion, sul palco da sinistra Attilio Rosset, Callisto Rosset, Orlando Rosset con il diploma, Leo Champion, Emilio Rosset, Egidio Bionaz, Enrico Barailler con il gagliardetto e la coppa, Mario Rava, Giuseppe Bionaz, Dino Marcellan (dietro), Bruno Cerise, XX, Lino Bionaz, Severino Lavoyer, Silvio Mathiou, Pierino Lavoyer e Enrico Bétral