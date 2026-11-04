Beethoven per raccontare i Dsa alla Torre dei Balivi

AOSTA (qdn) Un’informazione corretta sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento (Dsa) è fondamentale per superare pregiudizi e falsi miti e favorire una maggiore consapevolezza delle caratteristiche e dei bisogni di chi affronta ogni giorno il proprio percorso di apprendimento. Con questo obiettivo, la sezione di Aosta dell’Associazione Italiana Dislessia organizza venerdì prossimo, 6 novembre, dalle 18 alle 19 alla Torre dei Balivi, sede del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, l’incontro informativo “Beethoven per raccontare i Dsa: musica e informazione alla Torre dei Balivi”. Un appuntamento a ingresso libero che unirà divulgazione, musica e testimonianze dirette. La scelta della musica come cornice dell’incontro nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico al tema dei Dsa attraverso un linguaggio capace di creare occasioni di ascolto e condivisione. Ad aprire e chiudere l’appuntamento saranno le musiche di Ludwig van Beethoven, eseguite dal Duo Edelweiss, formato da Sveva Botrugno al violino e Antonietta Assini al pianoforte. Tra i due momenti musicali, spazio all’informazione e al confronto per approfondire che cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, quali caratteristiche li contraddistinguono e perché sia importante riconoscerli senza lasciarsi condizionare da stereotipi e convinzioni errate. Un momento centrale sarà dedicato alla presentazione della missione di Aid e delle attività promosse in Valle d’Aosta. La partecipazione è libera e gratuita, fino a esaurimento posti.