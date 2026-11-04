Biodanza: un corso e uno stage al centro Surya Chandra

AOSTA (brx) Mercoledì prossimo, 4 novembre, dalle 20.30 con una serata gratuita di presentazione avrà inizio un corso settimanale di Biodanza con il nuovo “facilitatore” Dario Sestero al centro Surya Chandra in località Grand Chemin di Saint-Christophe. Per prenotarsi si può contattare il 393 0497348.

Sabato 14 novembre, invece, nella stessa sede si terrà lo stage “Biodanza e Creatività / Un viaggio per recuperare libertà e meraviglia creativa dell’infanzia attraverso movimento, colore e gioco”. A condurlo saranno Giorgia Madonno (artista e art coach) ed Enrica Testa (facilitatrice di Biodanza). Il programma prevede al mattino una “vivencia” di Biodanza con danze individuali, a coppie e in gruppo per risvegliare movimento ed espressione spontanea, e al pomeriggio espressione creativa con fogli, colori, pastelli e musica. «Sarà una giornata esperienziale per ritrovare il piacere di creare, giocare ed esprimersi senza giudizio. – spiegano Giorgia Madonno ed Enrica Testa – La creatività non è solo per artisti: è una forza vitale universale, capace di immaginare, sentire e trasformare la realtà quotidiana. Con il tempo, giudizi e condizionamenti possono limitarl. Nessuna esperienza artistica o di danza viene richiesta. Serviranno solo curiosità e disponibilità a sperimentare. Lo stage è rivolto a chi cerca spontaneità, autenticità, riattivazione dell’energia creativa e connessione ludica condivisa». Per partecipare scrivere a info@throughart.net o via WhatsApp ai numeri 329 1051713 o 331 3151713.