Un Coro AliAli in Bassa Valle. Due concerti a Verrès e Pont per lanciare il nuovo progetto

VERRÈS (qdn) La musica unisce, sostiene e aiuta a ripartire. È da questa convinzione che nasce il progetto di estendere alla Bassa Valle l’esperienza del Coro AliAli, iniziativa promossa dall’Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale Alice Valle d’Aosta, in collaborazione con Tamtando Aps. Dopo il significativo successo ottenuto ad Aosta – dove il Coro AliAli è diventato in pochi anni un’importante occasione di incontro e partecipazione per persone colpite da ictus, malattia di Parkinson, Alzheimer e altre patologie neurologiche – l’intento è ora quello di portare questa esperienza anche in Bassa Valle. L’obiettivo è concreto: permettere anche alle persone che vivono in questa zona di partecipare più facilmente alle attività del coro, riducendo le difficoltà legate agli spostamenti e offrendo loro un’opportunità di socializzazione, espressione personale e condivisione attraverso la musica.

Il canto e l’utilizzo di strumenti musicali possono contribuire a stimolare il linguaggio, la memoria, la coordinazione e le capacità espressive, favorendo al tempo stesso il benessere emotivo e la relazione con gli altri. Il progetto si rivolge non soltanto alle persone con difficoltà neurologiche, ma anche ai loro caregiver, familiari, amici e a chiunque abbia voglia di cantare e condividere un’esperienza di gruppo, in un ambiente accogliente e inclusivo.

Per presentare il progetto alla cittadinanza e far conoscere da vicino lo spirito del Coro AliAli, sono stati organizzati due concerti che vedranno esibirsi insieme il Coro AliAli e due realtà corali del territorio. Martedì prossimo, 27 ottobre, alle 18.15, nel salone delle Murasse a Verrès, il Coro AliAli si esibirà insieme al Coro La Manda. Domenica 8 novembre, alle 17.45, nella sala polivalente di via Roveschiallesnella a Pont-Saint-Martin, il Coro AliAli condividerà il palco con il Coro Viva Voce. L’ingresso a entrambi gli eventi è libero.

«Con il progetto AliAli abbiamo visto quanto il canto e la musica possano creare legami, regalare emozioni e offrire nuove occasioni di partecipazione anche a persone che convivono con importanti difficoltà. – sottolineano Lorella Zani e Luigina Stevenin, rispettivamente presidente e maestra del Coro AliAli – Vorremmo che questa opportunità fosse accessibile anche a chi vive nella Bassa Valle e che, proprio a causa della distanza, potrebbe avere maggiori difficoltà a raggiungere le attività organizzate ad Aosta. Il nostro desiderio è costruire un nuovo gruppo, aperto alle persone colpite da patologie neurologiche, ai loro familiari e a tutti coloro che vogliono condividere il piacere di cantare insieme».

Per informazioni sul progetto è possibile contattare il 324 6098740 oppure scrivere a aliceictus@gmail.com.