Biodanza: corso con Dario Sestero

SAINT-CHRISTOPHE (brx) Interessante novità per gli appassionati di Biodanza e per quanti fossero interessati a provarla. Da mercoledì 4 novembre, con una serata di presentazione gratuita, avrà inizio un corso di Biodanza con un nuovo facilitatore, Dario Sestero, dottore di ricerca in Scienze Cognitive, che pratica la Biodanza dal 1998 e che si è diplomato all’École Suisse di Biodanza “Rolando Toro” con una monografia sul tema dell’intelligenza affettiva. «In questo periodo storico sento molto attuale il messaggio di Rolando Toro, che ho avuto la fortuna di conoscere durante molti stage di formazione nei primi anni 2000, il quale invitava gli esseri umani a fare un salto evolutivo attraverso lo sviluppo dell’affettività e riconnettendosi con le forze che preservano la vita. – spiega Dario Sestero – Gli esercizi che fanno parte di questo sistema sono chiavi che gettano una nuova luce sui gesti quotidiani. Della Biodanza mi ha attratto la progressività delle proposte e la presenza di un ambiente valorizzante e accogliente. Questi due elementi permettono ai partecipanti di assimilare le proposte nella misura che sentono benefica per loro e di esprimere i loro potenziali nell’ambito dei grandi processi di integrazione a sé, al simile e all’Universo». Il corso avrà frequenza settimanale sempre dalle 20.30 al Centro Biodanza in località Grand Chemin di Saint-Christophe. Per altre informazioni e per prenotarsi si può contattare il 393 0497348.