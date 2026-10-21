REIKI E TAROCCHI CON ENERGIA SOTTILE

AOSTA (brx) Lunedì prossimo, 19 ottobre, si terranno al centro Energia Sottile in corso Lancieri di Aosta due sessioni di pratica e approfondimento dell’incontro tra Reiki e Tarocchi. La prima avrà inizio alle 18.30 e l’altra alle 20.30 ed entrambe saranno condotte da Patrizio Belley, insegnante di Reiki e studioso dei Chakras, e da Irene Tarditi, anch’essa insegnante di Reiki e studiosa di Tarologia, cioè della materia sulle proprietà dei Tarocchi. Questi ultimi sono una raccolta di immagini archetipiche e fu Carl Gustav Jung, uno dei padri della psicanalisi, ad utilizzare dal punto di vista scientifico questa parola per riferirsi a simboli e storie che fanno da modello alle esperienze concrete delle persone. Per la partecipazione a ciascuna di queste sessioni – che sono aperte a tutti, provenienti da qualsiasi scuola di Reiki e anche a quanti non hanno mai conosciuto e sperimentato questa disciplina – viene richiesto un contributo di 5 euro. Per altre informazioni e per prenotarsi contattare il responsabile di Energia Sottile Patrizio Belley al 348 6713428.