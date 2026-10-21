AOSTA (qdn) Una diagnosi che cambia la vita, il coraggio di raccontarsi e l’ironia come strumento per affrontare la malattia. Si intitola “Diario semiserio da una diagnosi…” il libro di Egle Barocco, coordinatrice dei volontari della sezione Valle d’Aosta della Lega italiana per la lotta contro i tumori, che sarà al centro della serata “Ottobre rosa: medici, volontari e racconti di rinascita”, in programma lunedì prossimo, 19 ottobre, alle 18, alla Biblioteca regionale “Bruno Salvadori” di Aosta. L’evento è organizzato dal Consiglio Valle in collaborazione con l’Assessorato regionale della Sanità e la Lilt Vda nell’ambito della campagna “Ottobre mese rosa”. Ad aprire la serata saranno il presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi, l’assessore alla Sanità Carlo Marzi e il presidente della Lilt VdA Salvatore Luberto. Seguirà un dialogo a più voci che partirà dal libro e dall’esperienza personale dell’autrice per poi allargarsi al punto di vista dei medici che accompagnano le persone nel percorso di cura. Oltre a Egle Barocco, interverranno il chirurgo toracico e senologo Giovanni Donati e l’oncologo Agostino Ponzetti, moderati da Alessandro Fusaro, psicologo e psicoterapeuta.