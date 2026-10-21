21 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

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Salute e benessere

Les Amis du Coeur inaugurano il primo defibrillatore condominiale

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: L’inaugurazione in corso Saint-Martin de Corléans ad Aosta ieri, venerdì, con la mascotte dell’azienda Zoll e parte del direttivo de Les Amis du Coeur: da sinistra Claudio Carlorosi, Ida Ziggiotto, Alessandro Camera, il presidente Giuseppe Ciancamerla, Gianni Rigo, Margherita Barberi e Anna Ghirotti
L’inaugurazione in corso Saint-Martin de Corléans ad Aosta ieri, venerdì, con la mascotte dell’azienda Zoll e parte del direttivo de Les Amis du Coeur: da sinistra Claudio Carlorosi, Ida Ziggiotto, Alessandro Camera, il presidente Giuseppe Ciancamerla, Gianni Rigo, Margherita Barberi e Anna Ghirotti
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AOSTA (qdn) Nel pomeriggio di ieri, venerdì 16 ottobre, in occasione della settimana europea dedicata alle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’associazione Les Amis du Coeur – guidata dal presidente Giuseppe Ciancamerla – ha inaugurato il primo defibrillatore di condominio di Aosta al numero civico 214-216 di corso Saint-Martin de Corléans. L’installazione dell’apparecchio fa seguito alla formazione dei condomini, nello scorso mese di settembre, sulle manovre di rianimazione e sul suo utilizzo. Si tratta del 171esimo defibrillatore acquistato dall’associazione Les Amis du Coeur.

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