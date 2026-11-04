«La sanità per i nostri anziani. Benessere, cura e prevenzione»: conferenza

AOSTA (fci) Aosta, la salute degli anziani al centro: sabato 7 novembre convegno su benessere, cura e prevenzione. Sarà dedicato al tema “La sanità per i nostri anziani. Benessere, cura e prevenzione” l’incontro pubblico promosso dall’Associazione 50&Più di Aosta, con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d’Aosta e dell’IRV, in programma sabato 7 novembre dalle 9.30 nella Sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale, in piazza Deffeyes ad Aosta. Un appuntamento pensato per approfondire le sfide legate alla terza età, tra prevenzione, stili di vita e accesso alle cure. L’apertura dei lavori vedrà l’introduzione di Carlo Marzi assessore alla Sanità, quindi Giacomo Aloisi presidente di 50&Più Valle d’Aosta, e di Roberto Rosset presidente dell’Ordine dei Medici della Valle d’Aosta. A seguire sono previsti gli interventi dei medici relatori che affronteranno i temi centrali della salute in età avanzata: Luigi Sudano parlerà di vaccinazioni, Edo Bottacchi, neurologo, approfondirà le patologie neurologiche, Maria Giovanna Filippella, dietista, si concentrerà sul tema dell’alimentazione, Maria Paola Antonietti, geriatra, tratterà la presa in carico dell’anziano fragile e Alessandra Malossi, oncologa, interverrà sulla prevenzione oncologica. Per informazioni è possibile contattare 50&Più Valle d’Aosta in Piazza Arco d’Augusto ad Aosta, facendo riferimento al presidente Giacomo Aloisi al 347 2210511 e al segretario Riccardo Bortolotti allo 0165 45981.