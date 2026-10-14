AOSTA (brx) Il centro Energia Sottile, con sede in corso Lancieri di Aosta, organizzato due corsi condotti da Serena Lisitano, insegnante del Metodo Feldenkrais e di Riflessologia. Per cinque settimane – da mercoledì 14 ottobre e fino a a mercoledì 11 novembre – si terranno le lezioni su “Sciogli i nodi del movimento”, sempre dalle 17 alle 18. I partecipanti scopriranno come “sciogliere un nodo” significhi insegnare al proprio corpo che può smettere di difendersi e riconquistare fiducia nelle sue capacità di autoregolazione e apprendimento. Sabato 17 e domenica 18 verrà invece sviluppato, dalle 9 alle 18, un corso di Riflessologia Plantare che avrà l’obiettivo di stimolare i punti e le zone riflesse del piede al fine di attivare la consapevolezza sensibile del contatto con il corpo fisico e la sfera più intima dell’essere umano. La prima di queste proposte avrà un costo di 12 euro a lezione o di 50 per l’abbonamento completo e la seconda di 280 euro comprensivo di materiale didattico e attestato di partecipazione. Per altre informazioni contattare Serena Lisitano al 346 0801500 o a serena@energiasottile.it.
Sciogliere i nodi del movimento e riflessologia plantare: due corsi
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