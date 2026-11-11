“Sport insieme”, a Tzamberlet l’iniziativa benefica a favore dell’associazione Viola

AOSTA (ces) Tornerà domani, domenica 8 novembre, nella bocciofila di località Tzambarlet, ad Aosta, l’iniziativa “Sport Insieme” che unisce il mondo delle bocce all’impegno a favore dell’associazione Viola, che sostiene le donne colpite da tumore al seno e i loro familiari. L’iniziativa, ideata da Laura Perrone, consigliera per gli atleti della Federazione Italiana Bocce – Comitato regionale Valle d’Aosta e delegata in rappresentanza degli atleti del Coni regionale, nasce per creare un’occasione di incontro e partecipazione, utilizzando lo sport come strumento di sensibilizzazione, benessere e vicinanza concreta. Anche quest’anno la gara bocciofila vedrà la partecipazione delle violette, le volontarie dell’associazione Viola che scenderanno in campo condividendo con i partecipanti una giornata nella quale il risultato più importante sarà quello della solidarietà. a promuovere l’evento è il Comitato di quartiere Tzambarlet, che ha deciso di accompagnare la manifestazione con una raccolta fondi destinata direttamente all’associazione Viola. Le donazioni potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’associazione all’Iban IT70S 02008 01210 000104538881. Il ricavato sarà destinato all’acquisto di materiali e al sostegno dei servizi che Viola mette a disposizione delle donne che affrontano un tumore al seno e dei loro familiari.

Il Comitato, inoltre, ringrazia l’artista Bobo Pernettaz, che ha voluto aderire all’iniziativa donando una copia autografata e accompagnata da una dedica di una sua opera.