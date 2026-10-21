Fabio Sciutti guida il Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Usl

AOSTA (qdn) Il direttore della Struttura complessa di Anestesia e Rianimazione Fabio Sciutti è stato nominato direttore del Dipartimento strutturale dell’Emergenza e Accettazione. «Chiederemo al dottor Sciutti un’interpretazione moderna del ruolo: – dichiara il direttore sanitario dell’Usl Mauro Occhi – fondere nello stesso mestiere le dimensioni intra ed extra ospedaliere dell’emergenza urgenza, rendere attrattiva e unica la nostra offerta fornendo una palestra professionale per tutte le abilità richieste. Vedremo se le prossime tornate concorsuali riusciranno a supportare chi fa servizio in Pronto Soccorso e a fornire gambe a questa visione di sistema integrato». Pavese di origine e di formazione, dopo una prima esperienza professionale alla Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Alessandria, Fabio Sciutti ha sviluppato gran parte del proprio percorso al Policlinico San Matteo di Pavia, inizialmente nella Rianimazione Generale e successivamente nella Rianimazione Neurotraumatologica. «Il sistema dell’emergenza-urgenza rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e la salute della nostra comunità, ancora di più in un territorio montano come la Valle d’Aosta, dove le caratteristiche geografiche e i forti flussi turistici richiedono un’organizzazione efficiente e integrata. – dice l’assessore alla Sanità Carlo Marzi – La nomina del dottor Sciutti rappresenta un elemento di continuità e di rafforzamento». «La cultura dell’emergenza in Valle d’Aosta si colloca già ad un livello elevato, va tutelata e valorizzata per arricchire di prestigio l’Usl e garantire standard di assistenza adeguati non solo ai residenti ma anche ai turisti che frequentano la regione. – commenta il dottor Fabio Sciutti – La qualità della risposta sanitaria dipende dalla capacità di lavorare insieme, integrando competenze, professionalità e servizi diversi».