AOSTA (qdn) Nella sua seduta di ieri, venerdì 16 ottobre, la Giunta regionale ha designato Elisabetta Tubère quale presidente del consiglio di amministrazione della Casa di Riposo J.B. Festaz, per il prossimo quinquennio.
La Giunta nomina Elisabetta Tubère presidente del Cda del J.B.Festaz
Redazione · Pubblicato il
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