Riforma della disabilità e progetto di vita individuale. Se ne parla venerdì al convegno regionale dell’Aism

AOSTA (qdn) La riforma della disabilità, il progetto di vita individuale e l’integrazione tra servizi sanitari, sociali e territoriali saranno al centro del convegno “Sclerosi multipla, progetto di vita e riforma della disabilità – Percorsi integrati per l’autonomia e la partecipazione”, in programma venerdì prossimo, 23 ottobre, dalle 17 alle 19.30, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività dell’Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, rappresenta un’occasione di confronto sul nuovo approccio introdotto dalla riforma della disabilità, che pone al centro la persona, i suoi bisogni, le aspirazioni e il diritto a costruire un percorso di vita autonomo e partecipato.

L’obiettivo è approfondire il collegamento tra il percorso di cura e il progetto di vita, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, Usl, professionisti sanitari, servizi sociali e associazioni del Terzo Settore.

Il programma prevede l’intervento di Susanna Cordera, direttrice della Struttura complessa di Neurologia e Stroke Unit dell’ospedale “Parini” di Aosta, sul percorso di cura della sclerosi multipla alla luce della riforma della disabilità.

Il ruolo della riabilitazione specialistica e dell’approccio multidisciplinare sarà approfondito da Cristina Casalino e Caterina Sgarito, quest’ultima direttrice sanitaria del Servizio di riabilitazione Aism di Aosta.

Guido Giardini, direttore sanitario dell’Usl, affronterà il tema dell’integrazione tra percorso sanitario e progetto di vita.

Spazio anche alla nuova organizzazione regionale dei servizi per la disabilità e la non autosufficienza, con gli interventi di Simona Gamba, e alle esperienze di collaborazione tra Regione e Aism nella costruzione e nel monitoraggio dei progetti di vita, illustrate da Marina Dell’Aquila e Valentina Filici.

L’assessore regionale alla Sanità Carlo Marzi, interverrà sull’evoluzione delle politiche regionali per la disabilità e la non autosufficienza.

Il programma comprende inoltre un approfondimento sull’inclusione lavorativa, con Marina Falletti e Monica Cerise, responsabili dell’inserimento lavorativo del Collocamento Mirato di Aosta.

A concludere il quadro degli interventi sarà Paolo Bandiera, direttore Affari generali e Relazioni istituzionali dell’Aism, sul ruolo delle associazioni delle persone con disabilità e degli enti del Terzo Settore nell’attuazione della riforma.

Per informazioni è possibile contattare la sezione Aism di Aosta all’indirizzo aismaosta@aism.it oppure al numero 0165 554926.