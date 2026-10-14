Borse di studio intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio consegnate a otto studenti delle scuole superiori della nostra regione

AOSTA (fci) Sono 8 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Valle d’Aosta che hanno ricevuto le borse di studio intitolate alla memoria dei fratelli Ugo e Liliana Brivio, assegnate dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nel corso della cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 ottobre.

L’iniziativa nasce dalla volontà testamentaria della professoressa Liliana Brivio, figura di particolare rilievo per l’impegno nella Resistenza al nazifascismo e per la lunga attività di insegnamento nelle scuole della Valle d’Aosta.

Le borse sono istituite con i proventi del patrimonio da lei destinato a ricordare il fratello Ugo Brivio, ex partigiano combattente laureato in chimica.

L’iniziativa intende valorizzare non soltanto i risultati scolastici, ma soprattutto quei giovani che, attraverso il proprio comportamento e il proprio impegno, hanno dato prova di una partecipazione consapevole alla vita della comunità. Le candidature, presentate dai dirigenti scolastici, sono state valutate da una commissione sulla base di elementi quali la consapevolezza istituzionale, il senso di responsabilità e l’impegno, la collaborazione proattiva, la capacità di esercitare un’influenza positiva e l’interazione costruttiva con gli altri.

«Queste borse di studio rappresentano un modo concreto per tenere viva una memoria che appartiene alla nostra comunità e, nello stesso tempo, per guardare al futuro attraverso le giovani generazioni – ha sottolineato l’assessore regionale all’Istruzione Erik Lavevaz – Ricordare Ugo e Liliana Brivio significa infatti riconoscere il valore dell’impegno civile, della responsabilità e della partecipazione, valori che ritroviamo oggi nei ragazzi premiati. A loro rivolgiamo le nostre congratulazioni, con l’auspicio che possano continuare a mettere a disposizione della comunità le qualità che hanno saputo dimostrare nel loro percorso scolastico».

Le 4 borse di studio del valore di 1.000 euro sono state assegnate a Gaia Mancuso dell’Institut de formation professionnelle touristique di Châtillon, a Meriam Saadaoui dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès, a Céline Sarteur Bagnod dell’Institut Agricole Régional e a Mohamed Amine Ezzemmal dell’Istituto tecnico e professionale Corrado Gex.

Le 4 borse di studio del valore di 500 euro sono state assegnate a Nicolò Bianquin dell’Istituto tecnico e professionale Corrado Gex, a Gabriele Florian dell’Institut de formation professionnelle touristique di Châtillon, ad Alessia Fratini del Liceo classico, artistico e musicale e a Francesco Leonardo Bazzucchi dell’Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale di Verrès.