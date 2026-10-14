«Crescita delle persone nella cucina d’eccellenza», convegno oggi sabato 10 ottobre all’Alberghiero di Châtillon

CHÂTILLON (fci) Oggi sabato 10 ottobre, a partire dalle 9.15, nella sede della Fondazione per la Formazione Professionale Turistica di Châtillon, l’Università della Valle d’Aosta e l’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste organizzano il convegno “Dai sensi s’impara. Formazione artigianale, cura di sé e crescita delle persone nella cucina d’eccellenza”, evento di restituzione della ricerca “Per una pedagogia dell’artigianato e del gusto”.

Sotto la supervisione dei responsabili scientifici, professori dell’Università della Valle d’Aosta, Teresa Grange docente di Pedagogia sperimentale, e Gianni Nuti docente di Didattica e pedagogia speciale, la ricerca ha preso avvio nell’autunno del 2024 presso la Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA di Colorno in provincia di Parma.

Il progetto ha approfondito il valore formativo delle esperienze legate alla cucina e alla trasformazione dei prodotti della terra. In particolare, la ricerca ha indagato in che misura la formazione culinaria possa contribuire allo sviluppo della consapevolezza di sé, del rispetto reciproco, della collaborazione e di un rapporto sostenibile con l’ambiente, nonché alla costruzione di una cultura estetica legata agli stili di vita e alla cura di sé.

Il convegno restituisce a studenti, ricercatori, stakeholder e opinione pubblica i risultati dell’indagine, condotta con metodologia mista attraverso questionari, interviste ad alcuni allievi e testimonianze qualificate del personale della Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Dopo i saluti istituzionali, i lavori si aprono con Mirko Sarteur coordinatore didattico dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste, che illustra il modello didattico della scuola. Seguono gli interventi della professoressa Teresa Grange e del professor Gianni Nuti, responsabili scientifici della ricerca, che espongono la metodologia utilizzata e i dati raccolti.

Nel corso della mattinata sono previsti inoltre i contributi di Giacomo Bullo responsabile della comunicazione della Scuola Internazionale di Cucina Italiana ALMA, Maria Giovanna Onorati professoressa dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, e dello chef stellato Paolo Griffa del Caffé Nazionale di Aosta.

Al termine dei lavori, intorno alle 13.30, buffet curato dagli allievi e dalle allieve dell’École Hôtelière de la Vallée d’Aoste. L’evento è ad accesso libero e gratuito.

Il programma è disponibile sul sito www.univda.it (sezione EVENTI).