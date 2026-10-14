AOSTA (fci) Open Day del Polo University Digitale Copernico di Aosta mercoledì 14 ottobre alle 17.30 nella sala conferenze della Bcc Valdostana in Via Garibaldi, ad Aosta. L’iscrizione è gratuita con prenotazione. Durante l’appuntamento saranno premiati gli studenti vincitori della borsa di studio. La presentazione dell’offerta formativa prevede dei cocus sui corsi di laurea di Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, piani di studio e sbocchi occupazionali. Dimostrazione pratica di come si studia, si scarica il materiale e si pianificano gli esami; spazio testimonianze laureati/studenti frequentanti (Q&A): gli orientatori risponderanno a ogni dubbio su iscrizioni, agevolazioni e riconoscimenti CFU.
Open Day Copernico Aosta mercoledì 14
Redazione · Pubblicato il
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