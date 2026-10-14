Open Day Copernico Aosta mercoledì 14

AOSTA (fci) Open Day del Polo University Digitale Copernico di Aosta mercoledì 14 ottobre alle 17.30 nella sala conferenze della Bcc Valdostana in Via Garibaldi, ad Aosta. L’iscrizione è gratuita con prenotazione. Durante l’appuntamento saranno premiati gli studenti vincitori della borsa di studio. La presentazione dell’offerta formativa prevede dei cocus sui corsi di laurea di Pegaso, Mercatorum e San Raffaele, piani di studio e sbocchi occupazionali. Dimostrazione pratica di come si studia, si scarica il materiale e si pianificano gli esami; spazio testimonianze laureati/studenti frequentanti (Q&A): gli orientatori risponderanno a ogni dubbio su iscrizioni, agevolazioni e riconoscimenti CFU.