Nella mattinata di ieri, venerdì 6, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, l’assessore all’Istruzione Erik Lavevaz e la sovraintendente agli studi, Marina Fey, hanno consegnato gli attestati di merito a 122 insegnanti, dei quali 54 andati in pensione nel 2025 e 68 nel 2026, in riconoscimento del servizio prestato nelle scuole della regione.
Consegnati gli attestati di merito a 122 insegnanti valdostani, andati in pensione nel 2025 e nel 2026
Redazione · Pubblicato il
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