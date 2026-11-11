11 Novembre 2026 - Aggiornamento alle 0:10

Abbonati
Scuola

Consegnati gli attestati di merito a 122 insegnanti valdostani, andati in pensione nel 2025 e nel 2026

Redazione Pubblicato il

1 minuto di lettura

Nella mattinata di ieri, venerdì 6, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, l’assessore all’Istruzione Erik Lavevaz e la sovraintendente agli studi, Marina Fey, hanno consegnato gli attestati di merito a 122 insegnanti, dei quali 54 andati in pensione nel 2025 e 68 nel 2026, in riconoscimento del servizio prestato nelle scuole della regione.

Ingrandisci la foto: Consegnati gli attestati di merito a 122 insegnanti valdostani, andati in pensione nel 2025 e nel 2026
Ingrandisci la foto: Consegnati gli attestati di merito a 122 insegnanti valdostani, andati in pensione nel 2025 e nel 2026 1

Leggi anche

Scuola

JEAN LOUIS CRESTANI ALLA BOCCONI

AOSTA (pcy) Giovedì 29 ottobre e ieri, venerdì 30, il professor Jean Louis Crestani, referente per l’orientamento dell’Institut Agricole Régional di Aosta, ha partecipato alla due giorni di lavori “Prof…