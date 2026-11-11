Consegnati gli attestati di merito a 122 insegnanti valdostani, andati in pensione nel 2025 e nel 2026

Nella mattinata di ieri, venerdì 6, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, l’assessore all’Istruzione Erik Lavevaz e la sovraintendente agli studi, Marina Fey, hanno consegnato gli attestati di merito a 122 insegnanti, dei quali 54 andati in pensione nel 2025 e 68 nel 2026, in riconoscimento del servizio prestato nelle scuole della regione.