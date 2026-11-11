«Un filo rosso tra libri e ricordi»: la scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain partecipa al contest nazionale

AOSTA (fci) La scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain partecipa a #ioleggoperché 2026, la campagna nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori (AIE). Accanto alla raccolta di libri per la biblioteca scolastica, la scuola prende parte al contest nazionale con il progetto «Un filo rosso tra libri e ricordi», dedicato alla lettura come occasione di incontro tra generazioni.

Da oggi sabato 7 a domenica 15 novembre sarà possibile donare libri alla scuola acquistandoli nelle librerie gemellate di Aosta: le due sedi della Libreria BrivioDue, in piazza Chanoux e corso Lancieri, la Libreria Giunti e la Libreria À la Page.

Il progetto si articola in diverse attività, con un’attenzione particolare ai ricordi di lettura di genitori e nonni e alle storie che si tramandano nel tempo. Nei primi giorni di novembre, i bambini sono ospiti della Libreria BrivioDue per il “Concorso letterario”: ascoltano una selezione di storie e voteranno i tre titoli preferiti di ogni sezione. Il voto sarà accompagnato da un momento simbolico, il cerchio del gomitolo di lana rossa, che rappresenterà il legame tra le storie e le persone che le condividono.

«Per i bambini, scegliere e condividere le storie è un’occasione per esprimere le proprie preferenze e scoprire che anche i loro consigli hanno valore. Il gomitolo rosso aiuta a rendere visibile il legame che si crea attraverso i libri» spiega Alessandra Bianquin, insegnante della scuola.

Un ruolo centrale sarà riservato ai nonni e ai loro libri del cuore. Genitori e nonni saranno invitati a raccontare ai bambini quale libro ha accompagnato la loro infanzia, scrivendone il titolo su un foglietto. Insieme ai piccoli, questi ricordi andranno a comporre la “La Ragnatela dei consigli, i libri del Cuore dei Nonni e di Mamma e Papá”: una cornice intrecciata con fili di lana rossi, in cui le letture di ieri incontreranno quelle scelte dai bambini di oggi. Un modo semplice per condividere esperienze, riscoprire storie del passato e avvicinare le diverse generazioni attraverso i libri.

Nella mattinata di giovedì prossimo, 12 novembre, i bambini percorreranno le vie che collegano la scuola alla libreria, lasciando segnalibri artigianali legati con un filo rosso. I segnalibri, decorati con disegni e citazioni, saranno un invito alla lettura rivolto alla cittadinanza.

Nel pomeriggio, dalle 16 alle 18, la Libreria BrivioDue di piazza Chanoux ospiterà l’incontro conclusivo: una maratona di letture ad alta voce aperta a bambini e adulti, a cura delle insegnanti accompagnati dall’esposizione delle due “Ragnatele dei Consigli”: “i libri del Cuore dei Nonni e di Mamma e Papá” e quella de “I bimbi del Jourdain suggeriscono…”.