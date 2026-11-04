Con la ripresa dell’anno scolastico, sono ricominciate ieri, venerdì 30 ottobre, le visite al Consiglio Valle nell’ambito del progetto Portes Ouvertes che quest’anno compie trent’anni. Ad inaugurare la nuova edizione dell’iniziativa è stata la classe V della scuola primaria Ottavio Jacquemet di Issogne che è stata accolta in Aula dal presidente del Consiglio Valle Stefano Aggravi. Gli allunni erano accompagnati dalle insegnanti Maria Teresa Lazier e Martina Gaglione.
IN CONSIGLIO VALLE GLI ALUNNI DELLA OTTAVIO JACQUEMET DI ISSOGNE
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