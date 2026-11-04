JEAN LOUIS CRESTANI ALLA BOCCONI

AOSTA (pcy) Giovedì 29 ottobre e ieri, venerdì 30, il professor Jean Louis Crestani, referente per l’orientamento dell’Institut Agricole Régional di Aosta, ha partecipato alla due giorni di lavori “Prof on Campus! – Vivi l’esperienza Bocconi” promossa dall’Università Bocconi di Milano. L’iniziativa ha riunito numerosi docenti e dirigenti scolastici provenienti da tutta Italia per esplorare da vicino le attività e le opportunità del prestigioso ateneo: è stata un’importante occasione di aggiornamento professionale e per riflettere sul delicato momento dell’orientamento, acquisendo nuove competenze nell’accompagnamento degli studenti verso la scelta universitaria. Particolarmente stimolante è stato l’intervento della giurista Marta Cartabia che ha approfondito il ruolo cruciale dell’educazione come vero e proprio ascensore sociale. “Dialogare con realtà di questo livello è fondamentale. – ha affermato soddisfatto Jean Louis Crestani – È stato un momento significativo di condivisione di problemi e soluzioni, è sempre importante confrontarsi e aggiornarsi costantemente per il bene della scuola e il futuro dei nostri ragazzi”.