Dimensionamento scolastico 2027-2030: i sindacati chiedono alla Regione di rivedere la proposta

AOSTA (fci) Le organizzazioni sindacali esprimono «preoccupazione per la proposta di dimensionamento scolastico 2027-2030 presentata dall’Amministrazione regionale il 1° ottobre, in assenza di un quadro conoscitivo completo sui bisogni del territorio e sulle ricadute organizzative e occupazionali delle scelte prospettate. Le richieste formali di dati demografici e statistici, proiezioni sugli organici e apertura di un tavolo tecnico per condividere i criteri di programmazione sono rimaste, a oggi, in attesa di un riscontro» si legge in una nota.

Il Piano propone a breve un nuovo liceo scientifico a indirizzo sportivo a Saint-Vincent e guarda anche a Pont-Saint-Martin, in una prospettiva di 7-8 anni. «Nel frattempo, a Verrès si è appena concluso un lungo percorso per consolidare un polo scolastico, che rischia ora di essere nuovamente frammentato». Desta inoltre preoccupazione l’ipotesi di soppressione del liceo scientifico di Verrès, con possibili conseguenze sull’offerta formativa della Bassa Valle, «mentre per una sede convittuale a Verrès si attende ancora, dopo anni di ritardi, una gara d’appalto annunciata entro la fine dell’anno».

Sulla questione si è espresso anche il Consiglio di istituto dell’Isiltep di Verrès, chiedendo in buona sostanza che la Regione riveda la scelta di aprire a Saint-Vincent un liceo scientifico sportivo come sede distaccata dell’Isiltep di Verrès. L’organo si è riunito il 15 ottobre alla presenza dei sindacati, dopo l’incontro con l’assessore regionale all’Istruzione Erik Lavevaz, la sovraintendente agli studi Marina Fey e la dirigente scolastica Lisa Furfaro. Martedì 6 ottobre i vertici della scuola valdostana avevano ribadito alla dirigente, ai docenti e ai rappresentanti dei genitori la volontà di aprire il nuovo indirizzo a Saint-Vincent.

Anche ad Aosta «permangono criticità strutturali irrisolte. Le palestre e le nuove sedi sono attese da anni, mentre la demolizione del Manzetti, prevista per il 2027-2028, limita le possibilità di razionalizzare gli indirizzi tra Manzetti e Itpr Corrado Gex. Per il polo scientifico mancano i laboratori e il prefabbricato del Bérard risulta insufficiente».

Restano inoltre da chiarire la collocazione e gli spazi destinati al liceo linguistico, ipotizzato nell’area del Liceo classico artistico musicale o del Maria Adelaide. «È necessario intervenire prioritariamente sulle strutture esistenti, evitando di programmare nuovi assetti senza aver prima risolto le carenze attuali» prosegue la nota.

«Il Piano non affronta adeguatamente neppure le criticità dell’istruzione e della formazione professionale» si legge. In Valle d’Aosta, le scuole paritarie rappresentano di fatto il principale riferimento per questa filiera. Le organizzazioni sindacali ritengono necessario «garantire un accesso effettivo ai percorsi professionali, rafforzando il ruolo pubblico nella programmazione dell’offerta e contrastando concretamente la dispersione scolastica».

«Razionalizzare significa rendere più efficiente il sistema, non moltiplicare sedi e indirizzi senza una visione complessiva, tenuto anche conto dell’attuale quadro demografico. Occorre investire prioritariamente in trasporti efficienti, convitti nuovi e potenziati, strutture adeguate e poli scolastici funzionali, garantendo al contempo un’offerta formativa pubblica accessibile e di qualità».

I sindacati chiedono all’Amministrazione regionale di riconsiderare l’impianto della proposta «alla luce di un confronto tecnico effettivo con la comunità educante valdostana, confronto suffragato anche dai dati richiesti».

Dopo l’assemblea di giovedì scorso, 22 ottobre, verrà organizzato un ciclo di assemblee sul territorio a novembre «per raccogliere ulteriori osservazioni e proposte dagli insegnanti interessati e per concordare con loro le future azioni a sostegno della categoria, auspicando un rapido e positivo riscontro da parte dell’Amministrazione».