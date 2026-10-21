Nuova maturità, via libera al disegno di legge

AOSTA (fci) La quinta commissione Servizi sociali del Consiglio Valle mercoledì scorso, 14 ottobre, ha espresso parere favorevole – astenuti i i gruppi FdI e Lega VdA – sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di esame di maturità. Il testo si compone di 6 articoli che modificano la legge regionale 11 del 2018 riguardante lo svolgimento delle prove di francese all’esame di Stato in Valle d’Aosta, con l’obiettivo di garantire, a partire dall’anno scolastico 2026-2027, la presenza di un docente aggiuntivo di lingua francese nelle commissioni dell’esame di maturità. “Il provvedimento – spiega la presidente della commissione, Luisa Trione (Centro Autonomista) – nasce dall’esigenza di adeguare la normativa regionale alla riforma nazionale dell’esame di maturità, salvaguardando al contempo le specificità dell’ordinamento scolastico valdostano e le prerogative statutarie della Regione in materia di bilinguismo. La soluzione individuata, frutto del confronto istituzionale con il Ministero dell’istruzione e del merito, consentirà di garantire lo svolgimento delle prove scritte e orali di francese senza modificare le quattro discipline individuate annualmente a livello nazionale né alterare la composizione delle commissioni prevista dalla normativa statale. L’intervento permette così di conciliare il rispetto delle disposizioni nazionali con la tutela del bilinguismo e della specificità linguistica della Valle d’Aosta”.