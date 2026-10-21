Finaosta, 2 selezionate per Bruxelles

AOSTA (fci) Finaosta annuncia la selezione di Valentina Capone ed Elisabetta Anrò, studentesse di Scienze politiche e relazioni internazionali dell’Università della Valle d’Aosta, che svolgeranno un’esperienza di tirocinio della durata di quattro mesi presso l’Ufficio di rappresentanza di Bruxelles.
«Il percorso offrirà alle due stagiste l’opportunità di affiancare l’attività dell’Ufficio in un contesto europeo e di mettere in pratica le competenze maturate durante gli studi, confrontandosi direttamente con una dimensione internazionale e istituzionale» si legge in una nota.
«L’iniziativa rappresenta un’occasione concreta di formazione e di avvicinamento al mondo professionale per giovani del territorio, favorendo al tempo stesso il collegamento tra percorso universitario ed esperienza sul campo».