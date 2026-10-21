Studi all’estero con Intercultura, il bando

AOSTA (fci) Quasi 2.000 posti a disposizione, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo: questa la proposta di Intercultura per gli studenti delle scuole superiori interessati a trascorrere un periodo di studio all’estero nel 2027-2028. I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1 luglio 2009 e il 31 agosto 2012 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata. Come sempre, le iscrizioni al concorso potranno essere effettuate online dal sito www.intercultura.it fino a martedì 10 novembre.

E’ possibile, per genitori e studenti interessati, incontrare i volontari della Valle d’Aosta per avere tutte le informazioni sul concorso. I primi 2 appuntamenti sono entrambi fissati per oggi sabato 17 ottobre alle 15 alla Maison Gerbollier di La Salle e presso la Cittadella Bassa Valle di Verrès.

Infine, ci sarà la presentazione dei programmi 2027/2028 venerdì 30 ottobre alle 18.30 a Palazzo regionale.

Anche per quest’anno il concorso Intercultura prevede che gli studenti che necessitano di un sostegno economico possano usufruire di una delle oltre 1.000 borse di studio a totale o parziale copertura dell’intera quota di partecipazione disponibili anche grazie al sostegno di numerose aziende, enti e Fondazioni. E’ possibile verificare i requisiti per poter concorrere per questi contributi, visitando il sito di Intercultura, all’indirizzo https://www.intercultura.it/borse-di-studio.