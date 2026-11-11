AOSTA (fci) L’ODV Volontari del Soccorso Grand Paradis avvia il progetto «Grand Paradis nelle scuole», un’iniziativa rivolta agli studenti delle classi quarte e quinte degli istituti superiori, con l’obiettivo di promuovere la cultura del primo soccorso, far conoscere il mondo del volontariato e avvicinare le nuove generazioni all’impegno sociale.
Il progetto prenderà avvio al Cria-Centro Regionale per l’Istruzione degli Adulti con l’ambizione di estendersi progressivamente ad altri istituti della Valle d’Aosta. Attraverso incontri, testimonianze e momenti pratici, i volontari presenteranno agli studenti le attività dell’associazione e l’importanza del loro contributo al servizio della comunità .
Gli incontri si terranno venerdì 13 e lunedì 16 novembre, dalle 20 alle 21.40, nella sede del Cria in via Chambéry, presso l’Istituto Tecnico per Geometri.