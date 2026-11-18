GRESSAN (fci) La cooperativa Montessori in Valle, attiva sul territorio dal 2019 per promuovere il metodo Montessori, cerca una risorsa per attività educative a contatto con i bambini, da 0 mesi a 12 anni. La persona sarà inserita nei servizi della cooperativa per promuovere il metodo Montessori e accompagnare i bambini nella crescita. Contratto a tempo determinato da venerdì 15 gennaio 2027 a martedì 15 giugno 2027, con possibilità di proroga o rinnovo. Inquadramento sindacale in base a titoli di studio, esperienza maturata, eventuali master o formazioni rivolte a bambini di età compresa tra 0 mesi e 12 anni. Per candidarsi è sufficiente inviare il curriculum vitae al numero 331 1802065. La selezione è rivolta ad entrambi i sessi.
La cooperativa Montessori in Valle assume: come candidarsi
Redazione · Pubblicato il
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